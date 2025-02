Autônomo Alan de Jesus reclama de alagamentos e falta de saneamento básico no Conjunto Parque União

Moradores do Conjunto Parque União, na Rua Independência, no bairro do Tapanã, em Belém, enfrentam sérios problemas de infraestrutura e saneamento básico. Segundo Alan de Jesus Santos, 22 anos, autônomo e residente da área, as ruas ficam alagadas sempre que chove, tornando a rotina da comunidade ainda mais difícil. Além das enchentes, os moradores reclamam da presença de buracos, falta de drenagem adequada, mato alto e dificuldades para a circulação e o acesso ao conjunto.

"Nossa situação é precária. Entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito e nada é resolvido. Têm moradores que perdem móveis porque a casa vai no fundo. Aí ninguém olha para nós. Estamos fazendo essa denúncia para as autoridades e para que o poder público faça alguma coisa", diz Alan.

A situação persiste há anos, sem solução por parte das autoridades, e tem causado prejuízos significativos para muitas famílias. Em períodos de chuva intensa, algumas casas chegam a ser invadidas pela água, forçando moradores a deixarem suas residências.

Além disso, há problemas com a tubulação e a limpeza do canal, agravando ainda mais os alagamentos e dificultando o escoamento da água. Diante da omissão do poder público, os próprios moradores se uniram em um mutirão para limpar o canal, na tentativa de minimizar os transtornos, mas a falta de manutenção contínua faz com que o problema retorne rapidamente.

O autônomo também relata que motoristas de aplicativos evitam entrar na área, e os próprios moradores têm dificuldades para se deslocar. Pessoas idosas e com mobilidade reduzida são as mais afetadas, enfrentando riscos de quedas e impossibilidade de sair de casa em dias de chuva.

"Não tem nem como acessar as ruas, é difícil. A gente vai chamar o aplicativo, o Uber, aí o aplicativo não quer descer por conta dessa situação. Aqui no Conjunto Parque União, essa situação é bem crítica", conta Alan.

A reportagem de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Como denunciar?

