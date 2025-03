Autônomo Francisco Pereira denuncia alagamento no conjunto Cordeiro de Farias

Na alameda Aquariquara, no conjunto Cordeiro de Farias, o autônomo Francisco Pereira, de 48 anos, denuncia um alagamento que já dura há vários anos. As grandes poças d´água já têm até pequenos peixes vivendo. O problema tem prejudicado estudantes, moradores e até mesmo condutores que precisam passar pelo local.

“Está difícil. A gente até brinca sobre esse peixinho com as pessoas oriundas daqui. Isso aqui tem mais de ano assim. Há nove meses desobstruíram um bueiro, mas deu uma semana entupiu de novo. Ou seja, é uma coisa que infelizmente está fazendo parte do cotidiano de nós moradores”, reclama.

Toda a comunidade está sendo prejudicada com os alagamentos. Os estudantes de uma escola municipal próxima também encontram dificuldades para trafegar pela rua. “Isso está prejudicando desde os estudantes que vão para escola. Aos moradores que vão rumo à feira, quando dá uma chuva alaga a rua. Fica ruim para os moradores da rua Duas Irmãs, que vão ali para feira, fica ruim para os veículos transitarem aqui pela rua principal. Fica ruim para nós comerciantes do açougue, da instância, para o meu comércio e para outros que já fecharam. Infelizmente, a situação é precária. Infelizmente há mais de ano que não se faz nada por aqui”, detalhou.

Francisco acredita que a grande causa do alagamento é a falta de manutenção do sistema de drenagem da rua. Ele diz que a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) não realiza o trabalho de desentupimento dos bueiros há muito tempo. “Nunca mais foi feito um trabalho de desentupimento dos bueiros, tanto deste quanto do canal. Eu não posso cobrar da prefeitura nova que está há menos de um mês na gestão, mas espero que eles possam ter essa visão desse problema que está virando um câncer aqui para nós. Que a prefeitura possa dar essa atenção para a escola também que está precisando dos cuidados nas suas redondezas”, solicitou.