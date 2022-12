Tender suculento: saiba como preparar uma deliciosa receita para a ceia de Natal

A ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados da virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro, quando vários familiares se reúnem para celebrar e trocar presentes. Pensando no cardápio que pode ser servido no jantar, o Oliberal.com ensinou como fazer um tender bem suculento, que vai surpreender toda a família. Confira os ingredientes e modo de preparo.

Ingredientes

1 tender com osso Cravo-da-índia a gosto 1 colher de mel 2 xícaras ou 480 mililitros de suco de laranja

O tender é uma opção para variar no cardápio da ceia. (Foto: Receitas Globo)

Modo de preparo

Com uma faca, desenhe pequenos losangos sobre o tender. No centro de cada losango, espete um cravo-da-índia. Em um recipiente, misture suco de laranja. Transfira o tender para uma assadeira e despeje a mistura de suco de laranja e mel sobre o tender. Leve o tender para assar em forno preaquecido a 200 graus Celsius por 1 hora e 30 minutos. Para pegar mais sabor, regue o tender com o caldo que fica no fundo do tabuleiro na metade do tempo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)