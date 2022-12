Confraternizações: confira algumas dicas de etiqueta para aproveitar os eventos sociais natalinos

Com a temporada de confraternizações de final de ano acontecendo a todo vapor, sempre surge a preocupação sobre como manter a etiqueta nas festas da firma, dos amigos e da família, sobretudo em um momento onde as discussões políticas ainda estão bastante acaloradas devido o ano eleitoral. O jornal e portal O Liberal conversou com a especialista em etiqueta e consultora de moda, Felícia Assmar Maia, que deu orientações básicas sobre como se portar em eventos sociais e não passar por situações constrangedoras.

"Qualquer evento social exige o uso do bem senso e a observância de regras básica, como, por exemplo, chegar no horário (pode-se aceitar no máximo 30 minutos após a hora marcada), vestir-se dentro do dress code da empresa ou da sua família, respeitar as pessoas e não ultrapassar limites como o da bebida alcoólica e do uso de palavras ofensivas”, pontua.

Festas corporativas

Quando a confraternização for da empresa ou entre colegas de trabalho, a especialista ressalta que o profissional precisa ter em mente que o ambiente deve ser uma extensão do ambiente corporativo, por isso, é importante se portar de forma que zele por sua reputação.

“É importante lembrar que mesmo sendo uma festa, o ambiente é profissional, por isso, você pode se divertir, mas sempre tendo em mente que não deve passar dos limites. Evite subir em mesas, jogar-se no chão, dançar de forma sensual, e, principalmente, não exagerar na bebida. Em tempos de redes sociais, muito cuidado com lives na pista de dança ou segurando copos de bebidas, ou ainda com a divulgação de fotos que possam constranger seus colegas de trabalho. Uma foto, stories ou legenda mal pensada podem acabar até em demissão. Além disso, antes de publicar qualquer coisa, peça permissão ao seu colega para marcá-lo no conteúdo.”

Como se vestir?

A especialista em etiqueta pontua que mesmo não sendo necessário ir vestido como para um dia de trabalho, a roupa precisa estar condizente com a profissão que se exerce e o ambiente corporativo, por isso, as mulheres devem evitar decotes acentuados, roupas muito curtas e apertadas, exagero em transparências ou pernas muito à mostra. No mais, é só seguir o seu estilo e se vestir com elegância e estilo. Para os homens, melhor evitar roupas por demais despojadas, mesmo que seja um momento de descontração.

Confraternizações em família

Felícia também destaca que durante as festas familiares, existem assuntos que não devemos tocar. “Assuntos polêmicos devem ser evitados. Já é clichê, mas, sabe-se que política e futebol podem gerar muita confusão. Daí que conversar sobre amenidades é bem mais seguro, afinal, você está numa festa, onde não se vai tomar nenhuma decisão importante”, afirma a especialista.

Caso exista aquele parente com quem já se teve desavenças no passado, o ideal é evitar confrontos "ou tentar aproveitar o momento para faze a pazes. Fique longe dessa pessoa, evite estar nos mesma roda de conversa.”

Com relação a crianças, a consultora reforça estas Crianças devem ser observadas por seus pais, mas se esses não assumirem a tarefa, outras pessoas, principalmente os anfitriões, podem chamar a atenção dos pais para que o façam.

Amigo secreto

A troca de presentes é um momento da confraternização que também pede atenção. Felícia Assmar Maia reforça que é indispensável ter disciplina caso o momento seja estabelecido para o evento. “Hoje é muito comum as pessoas estabelecerem um valor para a lembrancinha. Se você não conhece bem seus colegas de trabalho ou um membro da família que participará da brincadeira, vale evitar objetos que fiquem muito na dependência do gosto pessoal, como perfumes e cosméticos”, afirma.

Bebida alcoólica

De acordo com Felícia Maia, a bebida alcoólica pode estar presente na festa de confraternização, contudo, seu consumo deve ser moderado. Mesmo que o álcool favoreça a descontração, ele não pode ser o astro principal da festa. “Quem bebe demais pode ficar inconveniente, um convidado indesejável, responsável por criar situações embaraçosas para os colegas e para si mesmo”, conclui.

Confira as principais dicas de etiqueta em festas e confraternizações:

- Manter a boa postura;

- Jamais beba excessivamente, sobretudo em eventos corporativos;

- Não faça comentários ofensivos;

- Não desrespeite os colegas de trabalho e familiares com brincadeira “sem graça”;

- As mulheres devem evitar decotes acentuados, roupas muito curtas e apertadas;

- Os homens devem evitar roupas por demais despojadas;

- Evitar objetos que dependam do gosto pessoal, como perfumes e cosméticos.