Veja como fazer sorteio on-line do ‘amigo oculto’ e enviar nome por WhatsApp

O Natal está chegando, mas ainda dá tempo de organizar o amigo oculto entre amigos e familiares. E com o avanço da tecnologia, não é mais preciso reunir a galera para tirar o famoso papel. A listagem com os nomes pode ser organizada, por meio do aplicativo Amigo Secreto Online, e enviada diretamente para o whatsapp dos participantes, de forma prática e simples. Veja como fazer sorteio on-line do amigo oculto.

Uma das opções é baixar o aplicativo “Amigo Secreto Online”. Em seguida será preciso:

Selecionar a opção "criar um novo amigo secreto" para iniciar; Colocar o nome dos participantes e pressioner "Adicionar"; Clique em "Finalizar lista" após incluir os membros; Toque no ícone localizado no canto inferior direito da tela para realizar o sorteio; Quando liberar o sorteio, clique no nome de cada participante e selecione "Enviar bilhete secreto"; Escolha o WhatsApp como destino de compartilhamento e envie a mensagem com as informações de acesso. Após abrir o link, o nome da pessoa sorteada é exibido.

Existem ainda outras opções, ainda, para quem dezeja fazer on-line. Os sites são: