Paraenses usam personagens para expressar o espírito natalino

Uma das datas mais importantes do ano, o Natal é marcado pela renovação dos sentimentos de amor e esperança e pela magia que encanta crianças e adultos no mundo inteiro. E para alguns, a simbologia do período vai além, representa a graça de uma doença curada ou até mesmo gestos de solidariedade com o próximo, como as histórias do agrônomo Dimitri Queiroz e do professor de educação física Kelber Pinheiro.

Casado há mais de 20 anos, o agrônomo conta que a festividade natalina ganhou um novo sentido após o nascimento dos filhos João Pedro e Isabela. “Eu e minha esposa sempre adoramos o Natal, aquele encontro com os amigos, a festa em família. Quando as crianças nasceram, a data se tornou ainda mais especial”, comenta. Dimitri revela ainda que, em dezembro deste ano, recebeu o convite da escola do filho mais velho para ser o Papai Noel das crianças e que no mesmo dia recebeu a notícia que a família alcançou um milagre de Natal, a alta da UTI da esposa Lorena Queiroz.

“Quando recebi o convite foi uma verdadeira surpresa, mas decidi participar da brincadeira, e dentro de alguns dias depois ela foi hospitalizada. Na manhã da festa, senti um misto de sentimentos, a mãe dos meus filhos estava na UTI a dois dias com um quadro muito grave de infecção, mas mesmo assim mantive minha palavra pelo meu filho e pelas crianças, eles não poderiam ficar sem o Papai Noel. Então, enquanto me arrumava, recebi a ligação do hospital dizendo que a minha esposa estava recebendo alta da UTI; realmente foi um milagre de Natal. A festa foi para as crianças, mas o grande beneficiado foi eu, por cada abraço e sorriso, brincar com elas foi inexplicável. O Natal é muito simbólico para nós, por todas as graças alcançadas”, relembra.

Kelber Pinheiro, o 'ajudante do Papai Noel', trabalha há 4 anos proporcionando alegria e emoções em bairros de Belém e municípios vizinhos (Arquivo pessoal)

E para o professor de educação física Kelber Pinheiro, o período natalino é sinônimo de amor ao próximo e solidariedade. Há cerca de 4 anos o educador físico atua como ajudante do Papai Noel levando alegria a bairros de Belém e municípios vizinhos. “Atuo com questões sociais há mais de 10 anos, ensinamentos que meu pai deixou em vida. Ele passou muita dificuldade quando criança. E o Natal é encantador para mim; poder levar um pouco de esperança e de alegria para as crianças é totalmente surreal, e foi aí que conheci o meu amigo Papai Noel, que tem esse projeto há mais de 20 anos, e decidi ajudá-lo como seu ajudante”, explica.

Kelber conta que além da distribuição de brinquedos, são arrecadadas cestas básicas e que a recepção de adultos e crianças é sempre muito positiva. “O Natal estimula muitos sorrisos e tem um encanto especial, desde os mais novos até os mais velhos, não têm um adulto que não se encante ao ver o Papai Noel, muitos lembram da infância e a emoção vem aos olhos. Nós distribuímos essas cestas e brinquedos pelas comunidades carentes para proporcionar a essas famílias um pouco de dignidade para a ceia de Natal”, finaliza.