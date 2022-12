Regiões sul e sudeste do Pará terão chuvas intensas nas festas de final de ano, diz Inmet

O clima deve esfriar no Pará ao longo das festas de final de ano. Apesar de o mês de dezembro estar sendo considerado atípico por especialistas, tendo baixos índices pluviométricos, as regiões sul - principalmente em São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia e Xinguara - e sudeste do estado devem receber intensidade nas chuvas durante o natal e o ano novo. A previsão é que esse cenário seja visto a partir desta quinta-feira (22). Em Belém, a característica de manhãs de sol e tardes chuvosas deve permanecer.

O efeito intenso que será observado é devido a aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zacs), que estará presente de forma mais forte na parte baixa do estado. A nebulosidade virá do nordeste do Amazonas e passará pelo Pará. Assim, é esperado que a maior quantidade de precipitações ocorra nessa área, com nuvens carregadas, trovoadas, descargas elétricas e raios, mesmo que todo o território paraense sinta as consequências.

José Raimundo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que no litoral, apesar de mais seco, também terá chuvas no natal e no ano novo. “Na quinta, sexta-feira e no ano novo estão se formando cursos da Zona de Convergência Intertropical, que deve se estender na região norte do Marajó e uma parte da região litorânea. Então, a previsão é predominantemente céu nublado e encoberto na maioria dos dias”, detalha.

A inversão térmica associada ao ar seco descendente, que permite o crescimento das nuvens, também é um fator que contribuirá para o clima. “Ao realizar análise das imagens de satélite e modelos de previsão do tempo, o mais provável é a atividade de dois fenômenos meteorológicos a partir do dia 22. A Alta da Bolívia e o vórtice ciclone do nordeste são circulações dos altos níveis das atmosferas que devem causar escoamento de sul e sudeste, trazendo as nuvens formadas pelo Zacs”, afirma José.

Portanto, a previsão é que as chuvas sejam de fraca intensidade nos dias 22, 23 e 24. O período da tarde será notadamente de precipitações mais fortes. Já para o dia 31, a estimativa é que os índices cheguem aos 100 mm.