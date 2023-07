Como fazer sagu de vinho: sobremesa leve, indicada para quem é amante de vinho

Não é de hoje que o vinho possui diversas vantagens para a saúde e passou a ser recomendado inclusive pela medicina, com moderação. Associando ao sabor doce, o sagu de vinho é indicado para quem busca uma sobremesa leve com um toque de uma das bebidas mais tradicionais do mundo. Confira a receita:

Como fazer sagu de vinho: ingredientes

2 xícaras de chá de sagu (bolinhas de tapioca)

3 xícaras de chá de vinho tinto

6 xícaras de chá de água filtrada

1 xícara de chá de açúcar

1 pedaço de canela em pau

6 cravos-da-índia

Como fazer sagu de vinho: modo de preparo

Em uma tigela, hidrate o sagu com 2 xícaras de água. Deixe descansar por uma hora. Em uma panela, adicione o vinho tinto, o açúcar, o restante da água, a canela e os cravos. Misture bem, até o açúcar dissolver completamente. Leve a panela ao fogo alto até levantar fervura e adicione o sagu hidratado. Deixe cozinhar por cerca de trinta minutos, ou até que as bolinhas do sagu fiquem quase transparentes. Mexa de vez em quando durante esse período, para evitar que o sagu grude no fundo da panela. Retire o sagu do fogo, descarte a canela e os cravos. Transfira o sagu para uma tigela e deixe esfriar por cerca de trinta minutos em temperatura ambiente. Após esse período, cubra o sagu com plástico filme e leve à geladeira por no mínimo duas horas antes de servir. Sirva o sagu gelado. Pode ser acrescentado creme inglês ou leite condensado por cima.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)