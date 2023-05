Filé ao molho de vinho é a receita de hoje (17/05) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita apresentada hoje, quarta-feira (17/05), no programa "Mais Você" é um um filé ao molho de vinho, arroz à piamontese e farofa com ovo. A receita foi o prato principal do paraense Lucas Moreira, participante do quadro Jogo de Panelas.

O molho do filé leva vinho tinto, manteiga, alho e cebola. De acompanhamento, arroz à piamontese, um clássico cremoso e, por fim, uma farofa de ovo, com bacon e farinha de mandioca. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

VEJA MAIS

Ingredientes do filé ao molho de vinho

6 medalhões de filé mignon 1 copo e meio grande de vinho tinto 1 copo de água 2 cebolas médias 2 dentes de alho 1 pacote de molho de tomate tradicional 1 colher de chá de amido de milho Sal a gosto 1 colher de tempero baiano - cominho, pimenta-do-reino, coentro, cúrcuma, pimenta-calabresa, sal e orégano 3 colheres de sopa de manteiga 3 colheres de sopa de azeite de oliva

Ingredientes do arroz à piamontese

1 colher de sopa de manteiga 1 cebola média picada 1 dente de alho 2 colheres de sopa de sal 500 gramas de arroz parbolizado 500 mililitros de água quente Requeijão Leite 1 vidro pequeno de champignon fatiado em lâminas finas 2 caixas de creme de leite 150 gramas de queijo muçarela ralado

Ingredientes da farofa com ovo

100 mililitros de óleo de soja 5 colheres de sopa de manteiga 1 cebola média 1 dente de alho 100 gramas de bacon em cubos Sal a gosto 500 gramas de farinha de mandioca branca fina 5 ovos

Modo de Preparo do filé ao molho de vinho

Deixe o filé de molho no vinho, por mais ou menos 3 horas, fazendo furo com o garfo, para que o vinho penetre na carne. Em uma frigideira, coloque o azeite e deixe esquentar. Depois, coloque os cortes de filé e acrescente o tempero baiano e sal à gosto por cima da carne. Deixe a carne no ponto que deseja servir e a retire da frigideira. Acrescente manteiga, o alho, a cebola e deixe fritar até dourar. Coloque o molho de tomate, em seguida o vinho e o amido dissolvido na água, mexendo até criar consistência.

Modo de Preparo do arroz à piamontese

Numa panela em fogo médio, derreta a manteiga, coloque a cebola e deixe fritar até ficar transparente. Adicione o alho, o sal, o arroz e refogue. Despeje a água até dois dedos acima do arroz, tampe a panela e cozinhe até secar toda a água. Apague o fogo e reserve. Em uma outra panela em fogo médio coloque a manteiga, o champignon e refogue. Adicione o arroz cozido e misture. Acrescente o leite, o creme de leite, o requeijão, a muçarela e cozinhe até criar a consistência de risoto. Apague o fogo e sirva.

Modo de Preparo da farofa com ovo

Em uma frigideira coloque o óleo, a manteiga, a cebola, o alho, o bacon e o sal. Frite até dourar. Adicione a farinha de mandioca enquanto mexe. Vá mexendo até torrar a farinha por mais ou menos 30 a 40 minutos. Apague o fogo e reserve. Depois disso, em uma outra frigideira, frite os ovos e acrescente aos poucos na farofa pronta, mexendo bem

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)