Procurando um cardápio completo para o almoço de domingo? Confira as receitas

Normalmente, o domingo é um dia de confraternização, onde as famílias costumam reunir parentes e amigos para firmar ainda mais os laços e nada melhor do que preparar um almoço especial para receber os convidados, com um cardápio completo, como refeição principal e sobremesa.

E para quem não tem ideia do que preparar para esse dia especial, o Oliberal.com separou um cardápio delicioso e de fácil preparo para você arrasar os convidados. Confira:

Cardápio completo para almoço de domingo: Bobó de camarão, filé mignon ao forno, salada tropical e mousse de maracujá

1- Bobó de camarão

Ingredientes

Sal

1 kg de camarão fresco

3 dentes de alho picados e amassados

Suco de 1 limão

Pimenta-do-reino

1 kg de mandioca

3 cebolas (1 cortada em rodelas e 2 raladas)

1 folha de louro

6 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 vidros de leite de coco

cheiro-verde (salsa e cebolinha)

1 maço de cheiro-verde picado

2 latas de molho pronto de tomate

2 pimentões verdes bem picadinhos

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

Modo de preparo

Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão, deixe marinar; Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos, com louro e a cebola em rodelas; Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco; Deixe esfriar um pouco e bata no liquidificador; Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada e deixe dourar; Acrescente os camarões e frite; Adicione as 2 latas de pomarola, o cheiro-verde, o pimentão e deixe cozinhar por alguns minutos; Junte na mesma panela, a mandioca batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê; Deixe levantar fervura e está pronto.

2- Filé Mignon ao forno

Ingredientes

1 kg de filé mignon

2 colheres (sopa) de margarina/manteiga

2 tabletes de caldo de carne

2 cebolas grandes

molho shoyu

Modo de preparo

Seque o filé mignon (peça) com papel toalha; Faça uma pasta com o caldo de carne e a margarina (amasse com o garfo) e passe em toda a peça de filé mignon; Corte as cebolas em 4 e cubra a peça; Regue com shoyu (não exagere); Leve ao forno por aproximadamente 1 hora (iniciar com fogo alto por 20 minutos e depois passar para fogo médio).

3- Salada tropical

Ingredientes

Alface crespa

Alface lisa

Rúcula

Agrião

100 g azeitonas verdes

100 g repolho roxo em tiras

1 cenoura ralada em tiras

1 pepino fatiado

100 g queijo parmesão em lascas

100 g tomate seco

12 ovos de codorna

1 vidro palmito

150 g peito de peru fatiado

1 manga fatiada

Modo de preparo

Lave bem as folhagens e cubra o fundo de uma travessa; Corte o palmito e o peito de peru em rodelas; Adicione os ingredientes sobre as folhas, deixando o repolho e a cenoura para o final; Sirva com molho de iogurte batido com ervas finas e azeite a gosto.

4- Mousse de maracujá

Ingredientes

1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor

1 lata de leite condensado 395 g

1 lata de creme de Leite

1 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

Modo de preparo

Em um recipiente refratário, dissolva a gelatina na água fria; Leve ao micro-ondas, por 30 segundos para dissolver. Reserve; Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de Leite, o suco de maracujá e a gelatina. Coloque em taças individuais; Leve à geladeira até ficar firme, por cerca de 2 horas. Sirva.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com