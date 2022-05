Isca de peixe crocante com vinho branco: confira como fazer essa delícia na receita do dia

A receita do dia desta sexta-feira (20/05), ensina a fazer uma crocante isca de peixe com vinho branco, ótima para comer com molho rosê. Confira os ingredientes, o modo de preparo e saia da mesmice no almoço de hoje.

Ingredientes

200 g de filés de merluza ou pescada Sal a gosto Suco de meio limão 1 dente de alho pequeno picado 1 colher de sopa de cebola picada 1/2 colher de sopa de salsa picada 1/2 colher de sopa de cebolinha picada 4 colheres de sopa de vinho branco

Modo de preparo

Corte os filés em pequenas tiras. Tempere com sal, limão, cebola, alho, salsa e cebolinha e 1 cálice de vinho branco seco, tudo batido no liquidificador. Descanse o peixe temperado na geladeira por umas duas horas. Depois empane as tiras de peixe em farinha de trigo e frite em óleo bem quente. Quando dourados retire e escorra em papel absorvente. Sirva quente com pedaços de limão.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)