Receitas para Ano Novo: confira como fazer arroz temperado para a ceia

A ceia de Ano Novo é um dos momentos mais aguardados da virada do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro, quando vários familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Pensando no cardápio que pode ser servido no jantar, o Oliberal.com ensinou como fazer arroz temperado, uma ótima opção de acompanhamento.

Ingredientes para fazer arroz temperado

200 gramas de bacon em cubos 3 cenouras raladas 100 gramas de cebola picada 1 lata de milho-verde 1 lata de ervilha congelada 3 xícaras de chá de arroz cozido 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada Cheiro-verde a gosto

O arroz temperado é uma opção para a ceia do Ano Novo. (Foto: Receitas Globo)

Modo de preparo do arroz temperado

Em uma panela, coloque 200 gramas de bacon em cubos e deixe dourar. Depois, acrescente 3 cenouras raladas e 100 gramas de cebola picada. Refogue. Em seguida, adicione 1 lata de milho-verde e 1 lata de ervilha congelada. Misture. Acrescente 3 xícaras de arroz cozido e misture novamente. Junte 1 xícara de farinha de mandioca e cheiro-verde a gosto. Misture novamente. Sirva em seguida.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)