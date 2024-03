Receita de Olho de Boi: como fazer o biscoito tradicional de padaria em casa

Quem nunca ficou com água na boca ao se deparar com uma vitrine de padaria repleta de opções de biscoitos saborosos? Apesar de muito tradicionais, não é comum que essas receitas sejam reproduzidas em casa, seja pela falta de conhecimento sobre como fazer, pela falta de tempo ou diversos outros motivos.

O biscoito conhecido como Olho de Boi, um dos queridinhos dos consumidores, é uma massa amanteigada com um toque adocicado, resultando em uma mistura perfeita de sabor. Saiba como fazer.

Biscoito olho de boi

Ingredientes

500 g de trigo com fermento

400 g de açúcar

250 g de margarina

3 ovos

1 colher (sopa) de essência de baunilha

3 colheres (sopa) de leite em pó

100 g de goiabada

Modo de preparo

- Misture bem o açúcar, a margarina, o leite, a essência de baunilha e os ovos até formar uma massa homogênea;

- Em seguida, adicione a farinha de trigo e misture bem até ficar no ponto de fazer as bolinhas (se ficar muito mole, adicione mais trigo à massa até ficar no ponto de fazer as bolinhas sem grudar nas mãos);

- Faça as bolinhas e coloque-as em uma forma untada com óleo, lembrando de deixar um espaço entre as bolinhas para não grudar;

- Aperte as bolinhas com o dedo indicador e coloque a goiabada em cima;

- Corte a goiabada em cubinhos ou dissolva com água (amassando com um garfo até que fique homogêneo) para colocar em cima dos biscoitos;

- Leve para assar em forno preaquecido a 200º C por 10 a 15 minutos até que fique dourada a parte de baixo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web, Rayanne Bulhões