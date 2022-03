Aprenda a receita de um saboroso bolinho de peixe para o almoço de hoje

O almoço de hoje, terça-feira (15/03), ensina a fazer uma receita de um saboroso bolinho de peixe para aproveitar as promoções do dia do pescado. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

300g de peixe desfiado e sem espinha(pode ser o de sua preferencia) 3 batatas grandes cozidas e amassadas 1 colher de sopa de salsa bem picadinha Sal e pimenta-do-reino a gosto 1 xícara de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma panela misture todos os ingredientes. Se estiver grudando na mão coloque mais uma batata. Com ajuda de margarina nas mãos pegue colheradas da massa e molde. Leve para fritar em óleo quente até dourar.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)