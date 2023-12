O macarrão parafuso é um dos diversos tipos de macarrão que existem no mercado, ficando a critério do consumidor qual o mais adequado para uma determinada receita, de acordo com o paladar. No entanto, não dá para negar que o macarrão parafuso é um dos mais versáteis, além de combinar com diversas receitas, inclusive saladas geladas.

Um dos modos mais comuns de preparo desse tipo de macarrão é em forma de macarronada, acompanhada de um molho cremoso à base de creme de leite. Confira como fazer.

Como fazer macarrão parafuso com molho cremoso

Ingredientes

500g de macarrão parafuso;

3 colheres (sopa) de óleo;

2 cebolas médias picadas;

1 e 1/2 lata de molho de tomate;

1 tablete de caldo de galinha dissolvido em água;

2 colheres (sopa) de amido de milho;

1 xícara (chá) de leite;

1 copo de requeijão cremoso;

1 e 1/2 lata de creme de leite;

150 g de presunto picado;

150 g de muçarela ralada;

Sal a gosto;

50 g de parmesão ralado para polvilhar.

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão em 5 litros de água fervente com sal até ficar "al dente"; Enquanto isso, aqueça o óleo e refogue a cebola; Junte o molho de tomate, o caldo de galinha e o amido dissolvido no leite e mexa até espessar; Adicione o requeijão, o creme de leite, o presunto e a muçarela e misture até derreter o queijo. Reserve; Escorra e disponha o macarrão em refratário; Cubra com o molho e sirva polvilhado com o parmesão.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com