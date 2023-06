Como fazer macarrão com molho branco: perfeito para quem quer um prato saboroso de preparo rápido

Na correria do dia-a-dia, muitos optam por refeições mais práticas no preparo mantendo a qualidade do sabor. Um dos pratos que mais se enquadram nesse quesito é o macarrão com molho branco, que entrega um sabor de qualidade além de rapidez no preparo.

Como fazer macarrão ao molho branco: ingredientes

300 g de macarrão da sua preferência

2 colheres (sopa) de óleo

1 colher (sopa) de margarina

1 lata de creme de leite

1/2 cebola pequena picada

1/2 litro de leite

Queijo ralado a gosto para decorar

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

Como fazer macarrão ao molho branco: modo de preparo

Para cozinhar o macarrão, coloque água para ferver na panela de pressão com as 2 colheres de óleo e 1 colher de sopa de sal. Depois que começar a ferver a água coloque o macarrão. Quando o macarrão estiver quase mole, comece a fazer o molho branco. Pegue uma outra panela e coloque a margarina, quando estiver derretido acrescente a cebola, o sal e a pimenta. Fique por 1 minuto mexendo essa mistura para pegar gosto. Coloque o leite e mexa, logo depois acrescente todo o creme de leite. Continue mexendo sem parar, até que o molho fique numa consistência mais firme. Escorra o macarrão. Coloque em um refratário. Retire o molho da panela e coloque direto em cima do macarrão. Polvilhe com queijo ralado por cima.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)