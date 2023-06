Como fazer patê de frango: Receita é servida acompanhada de bolacha, pão e até macarrão. Confira

Não sabe o que fazer com o frango que sobrou do almoço? Que tal reaproveitar as sobras da proteína e preparar um delicioso patê?

De lanche da tarde à um jantar diferente, o patê de frango é uma alternativa para quem busca outras opções de preparo do frango, com o adicional de ingredientes acessíveis e saborosos. Confira a receita:

Como fazer patê de frango em 40 minutos

VEJA MAIS

Ingredientes:

500g de frango desfiado cozido

6 colheres de requeijão

250g de milho verde

Cheiro verde

300g de maionese

2 cenouras médias raladas

250g de azeitona

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma vasilha coloque o frango desfiado. Misture o frango com a maionese até formar um creme. Misture o requeijão até que fique bem cremoso, dependendo da quantidade de frango, coloque mais maionese e requeijão. Logo após, adicione a cenoura ralada, o milho verde, azeitona e o cheiro-verde. Misture até juntar todos os ingredientes. Está pronto.

A receita pode ser servida com bolachas, pães, tapioca e até misturada com macarrão.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)