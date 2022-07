X-tudo paraense’ abocanha 1º lugar em premiação nacional; confira

Das mãos de uma família “paranauara” foi lançado o “x-tudo paraense”, uma delícia que “abocanhou” o primeiro lugar nacional na 16ª edição da Premiação Brasil Sabor; seletiva em que personalidades, jornalistas, influencers e formadores de opinião de todo o Brasil experimentam pratos da culinária local e geram uma nota.

A receita premiada, - que leva caranguejo; farofa de camarão com banana; o arroz paraense, que é o arroz com camarão, jambu e tucupi; o vatapá, e o camarão com alho e óleo, - é o carro-chefe da Casa Paraense, comandada há quatro anos pelo amazonense Mauro Tiago e pela mãe dele, a paraense Zuleide Nogueira.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Bife de Chorizo com Pupunha: saiba como fazer esse prato suculento e saboroso]]

O prato custa em média R$ 72. Além dos insumos paraenses, nas receitas ainda é possível experimentar iguarias tipicamente amazonenses como a farinha ovinha, o peixe. Mas para aquele cliente que opta pelos itens do Pará, como a farinha de Bragança ou açaí de Belém.

(Divulgação)

Brasil Sabor

Iniciado em 2006, o Brasil Sabor foi criado a partir do momento em que se notou a existência de eventos culinários municipais em 16 cidades brasileiras. Ali, o foco foi unificar todo isso em uma única celebração.

A 16ª Edição do Brasil Sabor teve como tema ‘Maior do Mundo, Original do Brasil’ e aconteceu entre os dias 12 a 29 de maio, de forma híbrida, ou seja, presencial e pelo delivery. Cada participante teve que elaborar um prato que remetesse à cozinha local, com ingredientes regionais.