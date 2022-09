Bife de Chorizo com Pupunha: saiba como fazer esse prato suculento e saboroso

Um corte muito suculento e delicioso, o Bife de Chorizo é famoso em Buenos Aires e em diversos restaurantes argentinos. Essa peça, que já ganhou espaço e o coração dos brasileiros, é retirada do meio do contrafilé, por isso, possui uma camada de gordura na medida certa para a tornar macia e com um sabor mais concentrado. Com todos esses atributos, quem deseja caprichar na refeição e preparar uma receita de dar água na boca, pode fazer um Bife de Chorizo com Pupunha. Rápido e muito gostoso, essa receita vai vai ficar ainda mais gostosa se for feita com o Chorizo da Linha Superchefe Premium da Mercúrio Alimentos.

Ingredientes para o Bife de Chorizo

4 filés de bife de chorizo;

Sal de parrilla a gosto;

4 pedaços de palmito pupunha;

Alecrim fresco a gosto;

1 colher de sopa de azeite de oliva.

Modo de fazer o bife de Chorizo

Para o Bife de Chorizo: Polvilhe o sal de parrilla sobre os filés de bife de chorizo e deixe descansar por cinco minutos. Se não tiver sal de parrilla, uma alternativa é triturar sal grosso no liquidificador e usá-lo.

Sobre brasa bem quente, mas sem chamas, grelhe os bifes de chorizo por cerca de sete minutos ou até os sucos da carne começarem a surgir na superfície. Vire e deixe grelhar por mais sete minutos. Após retirar da grelha, deixe a carne descansar por cinco minutos antes de fatiar para que os sucos se assentem em seu interior e ela fique mais saborosa e suculenta.

Para o palmito pupunha: tempere o palmito com o azeite e os ramos de alecrim para aromatizar. Em seguida, leve para a grelha por cerca de cinco minutos ou até dourar bem. Depois, é só servir o palmito com o bife de chorizo e aproveitar!

Dica extra: se você não tiver uma grelha, pode preparar a carne e o palmito sobre chapa bem quente. Ao fazer isso, a recomendação é aquecer o azeite com o alecrim sobre a chapa antes de grelhar o palmito.

Sobre a Mercúrio Alimentos

A Mercúrio Alimentos investe, constantemente, na modernização de suas plantas frigoríficas com o que há de mais moderno em tecnologia em controle de qualidade, processo de gestão e capacitação de suas equipes, tudo para que a qualidade dos produtos seja garantida: desde o pasto, até a sua mesa. São várias opções de linhas de produtos, e que estão disponíveis nas principais redes de supermercados atacados e varejo.