Dia do Cacau: restaurante em Belém ensina a fazer o doce 'Taça Amazônica'

Neste domingo, 26 de março, é celebrado o Dia do Cacau, que é a base para um dos produtos mais consumidos do mundo e que a maioria das pessoas ama: o chocolate. Por isso, o restaurante Engenho Dedé ensina a fazer uma de suas sobremesas mais famosas, a Taça Amazônica, que, também tem um toque do ingrediente. A receita tem um mode de preparo rápido e fácil.

VEJA MAIS

De acordo com Victor Vieira, gestor do restaurante, as sobremesas feitas de chocolates sempre estão entre as preferidas dos clientes, além da Taça Amazônica, o público também pode encontrar no local, petit gateau e brownie, que são 50% cacau puro, diferente dos demais do mercado que são somente chocolate em pó, por exemplo.

“Temos uma grande procura por essas sobremesas já que o chocolate é uma paixão nacional. E, aqui no Engenho, elas ganham um toque regional, com ingredientes locais, que chamam ainda mais atenção das pessoas”, destaca Victhor.

Maior produtor de cacau do Brasil é o Pará

Vale destacar que o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. Pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de 2022, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o Estado já responde por 50,68% da produção.

Receita da Taça Amazônica; veja como fazer o doce

Ingredientes da Taça amazônica

Cupuaçu: 1 porcionamento;

Leite condensado: 150 ml;

Creme de leite: 200 ml;

Cobertura de chocolate: 20 ml;

Castanha de caju: 20 gramas;

Modo de preparo de Taça Amazônica

Bata no liquidificador o cupuaçu, o leite condensado e o creme de leite; Finalize com cobertura de chocolate e castanha de caju. Coloque em uma taça e decore à seu gosto.