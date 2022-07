Chocolate amazônico conquista paladares pelo sabor e identidade

A agricultura é de fundamental importância para a produção de chocolates, afinal a matéria-prima para a fabricação do doce mais famoso no mundo é a amêndoa no cacau. Nesse quesito, o Pará tem uma grande contribuição a dar, já que figura como o maior produtor de cacau no Brasil. De acordo com os dados consolidados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só no ano de 2020 foram mais de 144 mil toneladas produzidas aqui.

O crescimento da cacaicultura no Pará é evidente e há potencial para mais incremento nessa produção. O mercado local já tem se estruturado e investido em negócios que apostam nas particularidades da Amazônia como diferencial competitivo e que repercutem também em estratégias de desenvolvimento social para as regiões produtoras.

Aliando esses dois propósitos surgiu em 2010, no município de Medicilândia, a Cacauway, uma cooperativa que congrega 38 produtores familiares em um empreendimento pautado em princípios como a geração de emprego e renda e a verticalização, com agregação de valor. “O objetivo é contribuir com a reordenação vertical da cadeia produtiva do cacau, ampliando e consolidando a atividade, através da agroindustrialização, em um produto diferenciado e de alto padrão de qualidade, agregando assim maior valor ao produto e contribuindo com o propósito de dinamizar a produção, desenvolvendo um sistema produtivo gerador de emprego, renda e divisas, contextualizado nos conceitos de sustentabilidade socioeconômica e ambiental na região da Transamazônica”, esclarece Hélia Félix de Moura, engenheira agrônoma e responsável técnica pela Cacauway.

A Cacauway surgiu há 12 anos no município de Medicilândia congregando 38 produtores familiares da região (André Oliveira / O Liberal)

Para isso, o empreendimento conta com a qualidade superior das amêndoas da região, reconhecidas e premiadas no Brasil e no exterior pelo sabor, aroma e textura marcantes, tornando este recurso único, próprio para produzir chocolates com identidade e prontos para agradar os paladares mais requintados. Entre os produtos destacam-se as combinações do chocolate amazônico com chia, gergelim, linhaça e castanha do Pará, além da utilização de açúcares mais saudáveis, como o mascavo e o de coco.

“O cacau utilizado passa por processos fundamentais para se obter um resultado positivo, onde podemos chamar de cacau fino, possibilitando a fabricação de chocolate sem adição de corantes, aromatizantes e outras gorduras”, pontua Hélia Moura, observando que esses diferenciais se tornaram atrativos, que levaram o negócio a se expandir e conquistar clientes principalmente fora do Pará.

O sabor, o aroma e a textura diferenciados combinados com ingredientes são algumas características dos chocolates produzidos em Medicilândia (André Oliveira / O Liberal)

“Atualmente nosso maior público é de fora do estado. São pessoas que procuram por produtos mais artesanais, saudáveis e que são da Amazônia”, destaca a engenheira agrônoma, que, apesar dos bons resultados conquistados nesses 12 anos de mercado, espera que os chocolates tipicamente paraenses cheguem mais longe. Uma das estratégias para isso é focada na divulgação da produção de cacau e chocolate a partir das redes sociais.

“O Pará tem potencial imenso para se tornar o maior produtor de chocolate do mundo, já que é o maior produtor de amêndoas do Brasil. A qualidade de suas amêndoas é inigualável, possibilitando a fabricação de chocolate fino. Além disso, estamos no município destaque na produção de amêndoas, as quais são reconhecidas como as melhores de Brasil. Neste sentido, temos muito a crescer pois temos produtos provém dessas amêndoas, resultando em um chocolate autêntico, de sabor sem igual”, frisa Hélia Moura.