Dia do Bacon: Saiba mais sobre o alimento e como comprar para fazer em casa

O bacon é um dos alimentos mais queridos e versáteis do mundo culinário. Dono de um sabor marcante e de uma crocância irresistível, o produto de origem suína é um dos mais consumidos em todo o globo e, no Brasil, é celebrado neste sábado, 31 de agosto.

Consumido de diversas formas, esse alimento é um elemento sempre presente na feijoada e na farofa clássica do brasileiro. Mas, afinal, o que é o bacon e qual a sua origem? Confira!

VEJA MAIS

O que é o bacon?

O bacon foi criado na China há pelo menos quatro mil anos e, no Brasil, também é conhecido como "toucinho".

O alimento é um tipo de carne processada feita, tradicionalmente, da barriga do porco, curada com sal e depois defumada para realçar o sabor. A cura é feita com ingredientes como sal e açúcar, que aumentam a conservação do alimento. Esse processo foi criado para manter a qualidade do alimento e estender sua validade em uma época em que a geladeira estava longe de ser inventada.

Constituído por duas camadas de carne intercaladas com duas camadas de gordura, o alimento possui um sabor intenso e aroma característico.

Como comprar bacon no supermercado?

Nos supermercados, o bacon pode ser encontrado fatiado, em pedaços ou em cubos. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, as marcas devem sempre especificar na embalagem qual corte foi usado para produzir aquela peça de bacon, podendo ser de lombo, pernil e paleta. O único produto que não é tipificado é o bacon feito de carne de barriga de porco, pois ele é considerado tradicional.

Confira algumas dicas para usar na hora de comprar bacon no mercado:

Não deixe de analisar a aparência da peça antes de comprar: Prefira bacon com fatias uniformes, ou seja, que tenha uma boa proporção entre carne e gordura. A carne deve ter uma cor rosada e a gordura deve ser branca ou levemente amarelada, sem manchas escuras;

Prefira bacon com fatias uniformes, ou seja, que tenha uma boa proporção entre carne e gordura. A carne deve ter uma cor rosada e a gordura deve ser branca ou levemente amarelada, sem manchas escuras; Olhe sempre o rótulo: por lei, toda embalagem deve mostrar os ingredientes utilizados no preparo do bacon. Se possível, dê preferência a produtos com menos conservantes e aditivos. Evite opções com muitos ingredientes artificiais, como nitritos e nitratos;

por lei, toda embalagem deve mostrar os ingredientes utilizados no preparo do bacon. Se possível, dê preferência a produtos com menos conservantes e aditivos. Evite opções com muitos ingredientes artificiais, como nitritos e nitratos; Sempre verifique a data de validade para garantir que o produto esteja fresco.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)