Como fazer creme de milho com bacon para um almoço rápido e diferente

O creme de milho é uma receita muito popular em tempos de festa junina no Brasil, no entanto, a iguaria (milho) é demais apreciada em diversos cantos do país, independente do período do ano. De preparo simples, o creme de milho é ideal para ser servido com massas, como panquenas e carnes, ou de acordo com a imaginação de quem está a preparar.

Uma das combinações mais comuns do preparo é o creme de milho com bacon que proporciona uma simetria saborosa ao paladar, além se ter um preparo fácil e rápido. Saiba como fazer:

Como fazer creme de milho com bacon

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de margarina

1 xícara (chá) de bacon picado

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 xícaras (chá) de leite

2 xícaras (chá) de milho verde em conserva (sem a água)

Sal e noz-moscada a gosto

2 xícaras (chá) de creme de leite

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a margarina e doure o bacon. Retire e reserve; Enquanto isso, na mesma panela, refogue a cebola até dourar, junte a farinha e misture bem para não empelotar, Despeje o leite e metade do milho, tempere com sal e noz-moscada, e cozinhe até engrossar levemente. Reserve; No liquidificador, bata a outra metade do milho com o creme de leite até ficar homogêneo; Misture ao creme da panela, volte ao fogo baixo e então cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre até que esteja bem cremoso; Coloque em uma travessa e sirva em seguida com o bacon frito por cima.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com