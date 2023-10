O frango é uma proteína que possui um baixo teor de gordura e um alto valor nutricional. Além disso, é uma carne de fácil preparo e que combina com diversos pratos, sendo um dos alimentos mais procurados para quem busca praticidade e qualidade de sabor.

Uma das combinações mais indicadas é servir a carne com molhos, por haver um equilíbrio suculento no prato. Confira como fazer frango grelhado com creme de milho como acompanhamento.

VEJA MAIS

Como fazer frango grelhado com creme de milho

Ingredientes

Frango

Filé de peito de frango;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Suco de 1 limão ou vinagre;

1 dente de alho amassado;

1 colher de sopa de óleo.

Creme de milho

1 lata de milho verde escorrido;

1 xícara (chá) de leite;

2 colheres (sopa) de manteiga;

4 colheres (sopa) de cebola ralada;

1 colher (sopa) de farinha de trigo;

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso;

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado;

4 colheres (sopa) de queijo prato ralado;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

2 colheres (sopa) de cebolinha picada.

Modo de preparo

Frango

Sendo esta uma etapa opcional, lave os filés de frango com o suco de limão e vinagre, deixando "de molho" por alguns minutos; Tempere com sal e pimenta, e deixe por mais alguns minutos; Aqueça uma frigideira com óleo e doure os filés. Reserve.

Creme

Bata metade do milho com o leite no liquidificador até ficar homogêneo;

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola;

Polvilhe a farinha e frite por cerca de um minuto;

Despeje o milho batido e mexa até engrossar;

Adicione o restante do milho, o requeijão, os queijos, sal e pimenta;

Ao levantar fervura, desligue e coloque a cebolinha.

Após o processo, coloque o filé em um prato e despeje o creme por cima

(*Carolina Mota, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)