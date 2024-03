Crostini caseiro foi a receita de hoje (08/03) no Mais Você da Globo; veja passo a passo

A receita de sexta-feira (08/03), do programa "Mais Você" é um crostini caseiro, ensinado pela apresentadora Ana Maria Braga. O aperitivo leva somente quatro ingredientes no preparo: farinha de trigo, sal, azeite e água.

Aperitivo clássico da culinária italiana, o crostini pode ser servido com pasta de alho e geleia. O modo de preparo é fácil e fica pronto em uma hora minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

VEJA MAIS

Ingredientes

Pasta de alho

2 cabeças ou 60 gramas de alho

Meia colher de sopa de salsinha picada

Um quarto de xícara ou 10 gramas de parmesão ralado finamente

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Crostini caseiro

280 gramas de farinha de trigo

1 colher de sopa de sal

3 colheres de sopa de azeite

155 mililitros de água

500 gramas de coxão mole cortado em bifes finos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

300 gramas de muçarela fatiada. Mais ou menos 22 fatias

Meio maço ou 40 gramas de rúcula sem o talo

40 gramas ou 2 xicaras de chá de tomates sem pele e sem sementes cortados em tiras grossas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

150 gramas ou 2 xicaras de chá de cebola-roxa cortada em meia-lua

Meia xícara de chá ou 120 mililitros de caldo de legumes

50 gramas ou meia xícara de chá de manteiga gelada em cubos

Modo de preparo

Pasta de alho

1. Coloque em uma tigela 2 cabeças de alho, meia colher de sopa de salsinha picada, um quarto de xícara de parmesão ralado finamente, 2 colheres de sopa de azeite e sal a gosto.

2. Bata bem os ingredientes com o batedor de arame até formar uma pasta. Reserve.

Crostini caseiro

1. Em uma tigela, coloque 280 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de sal, 3 colheres de sopa de azeite e 155 mililitros de água. Misture rapidamente com as mãos até incorporar os ingredientes.

2. Transfira a massa para uma bancada enfarinhada e sove com as mãos por mais ou menos 6 minutos ou até formar uma massa homogênea.

3. Divida a massa em 5 porções iguais e cubra com plástico.

4. Polvilhe mais farinha na bancada, pegue 1 porção e abra com um rolo formando um retângulo com espessura bem fina, com mais ou menos 40 centímetros por 30 centímetros de largura. Observação: polvilhe farinha de trigo sempre que necessário.

5. Abra as outras porções de massa e reserve.

6. Corte tiras de mais ou menos 15 centímetros por 7 centímetros de largura.

7. Leve ao forno preaquecido a 200 graus Célsius por 6 minutos. Sirva acompanhado de pasta de alho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)