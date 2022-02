Coquetel: veja como fazer o daiquiri, clássico drink caribenho

O coquetel de hoje (14/02), o daiquiri, é um dos drinks mais consumidos e pedidos no Caribe. Com teor alcoólico mediano, os sabores predominantes nesta preparação é o do limão e o do rum escolhido. Confira os ingredientes e o modo de preparo:

VEJA MAIS

Ingredientes para o Daiquiri

50ml do rum de sua preferência 15ml de suco de limão tahiti fresco 10ml de xarope de açúcar 2:1 2 fatias de casca de limão 1 rodela de limão para decorar (opcional)

Ingredientes para o Xarope de Açúcar

Duas partes de qualquer açúcar que desejar Uma parte de água mineral

Modo de Preparo

Despeje o rum, o xarope de açúcar, o suco e as cascas de limão em uma coqueteleira Adicione bastante gelo, tampe a coqueteleira e agite a mistura por cerca de 10 segundos Coe a mistura para uma taça coupe Decore o copo com uma rodela de limão

Modo de Preparo do Xarope de Açúcar 2:1