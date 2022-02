Coquetel: confira como fazer o drink Old Fashioned, feito com whisky

O coquetel de hoje (13/02), o Old Fashined, é uma das receitas mais antigas da coquetelaria mundial e era amplamente consumido no sul dos Estados Unidos durante a época do velho oeste. Neste drink, o sabor predominante é o whisky escolhido, seguido por tons doces e herbais. Confira os ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes para o Old Fashioned

60ml de whisky do tipo bourbon ou outro whisky da sua escolha 10ml de xarope de açúcar 2:1, preferencialmente de açúcar demerara 3 dashes ou cerca de 30 gotas de bitter aromático, como Angostura e Peychaud's Uma tira de casca de laranja ou outra decoração que preferir (opcional)

Ingredientes para o Xarope de Açúcar

Duas partes de qualquer açúcar que desejar Uma parte de água mineral

Modo de Preparo

Em um copo do tipo rocks, adicione gelo a gosto e o whisky escolhido Mexa o whisky e o gelo por cerca de 10 segundos, usando uma colher de bar, hashi ou outro objeto comprido e fino Adicione o xarope de açúcar e os dashes ou gotas do bitter aromático escolhido Mexa a mistura por mais 10 segundos e adicione a decoração

Modo de Preparo do Xarope de Açúcar 2:1