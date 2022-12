Copa do Mundo 2022: saiba como fazer em casa a polêmica carne com ouro

A carne mais comentada da Copa do Mundo 2022 pode ser feita na sua casa. A peça folheada a ouro e temperada com um pouco de sal pelo chef Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae, pode custar mais de R$ 3 mil no Catar, sede do torneio. Contudo, o prato excêntrico é simples e com fácil preparo. Aprenda a fazer a iguaria em casa.

Prato controverso

Os atletas Vinícius Jr., Éder Militão e Gabriel Jesus saborearam a iguaria, mas foram alvos de críticas devido ao alto preço pago. "Enquanto milhões pelo mundo passam fome, nos chega um vídeo deste, acintoso, e que causa indignação e tristeza", disse um internauta. Já o jogador Ronaldo, também presente no jantar, rebateu as opiniões e afirmou que "não tem nada de errado e inclusive pode ser inspirador para outras pessoas". Confira o vídeo compartilhado nas redes sociais:

Quanto custa a 'carne de ouro'?

O prato servido no Catar é chamado de prime-rib, uma peça da carne rib-eye que custa entre R$ 120 e R$ 160, coberta com folha de ouro. Paulo Zegaib, chef-proprietário de um restaurante especializado em carnes localizado em São Paulo, conta que é possível reproduzir o mesmo prato com qualquer outro tipo de carne.

Como fazer a 'carne de ouro'?

Os ingredientes são apenas: carne e folha de ouro. "É possível fazer o processo para 'banhar' a carne em ouro com qualquer tipo de carne que a pessoa desejar, como filé mignon e picanha, por exemplo", explica Zegaib.

De acordo com o chef, basta colocar as folhas de ouro, que são vendidas separadamente, em cima da carne quente. Elas derretem e dão o visual.

O processo é simples e tem origem na confeitaria, em que o ingrediente é comum no preparo de doces. As folhas de ouro podem ser encontradas em lojas de produtos para culinária ou mesmo online. "O ouro não muda em nada o sabor da peça. O que vai acontecer é ativar mais um sentido, o visual, pela beleza e o status de estar 'comendo ouro'", finaliza o chef. Com informações do portal G1.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)