Copa do Mundo 2022: no Catar, ex de Éder Militão encontra ator em jantar com carne folheada a ouro

A ex-companheira de Éder Militão, Karoline Lima, esteve no Catar para acompanhar a primeira fase da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. Além disso, a influencer aproveitou para curtir o país e conhecer a cultura local. E é claro que ela compartilhou tudo nas redes sociais. Em uma das postagens, a modelo de 26 anos revelou que foi conhecer o restaurante do chef Salt Bae e encontrou o ator e humorista Fábio Porchat.

No instagram, Karoline compartilhou a visita ao restaurante e o prato que pediu: a famosa carne folheada a ouro, que custa cerca de R$ 9 mil. Este restaurante foi o mesmo que o ex da modelo e zagueiro da Seleção, Éder Militão, esteve com jogadores do Brasil.

A modelo explicou que o encontro com Fábio Porchat não foi planejado e falou da expectativa de provar o prato.

“Minha vida é aleatória demais. O Fábio Porchat está na mesa. Perdi o rumo. Mamãe vai comer a ‘carnezinha’ de ouro dela”, disse Karoline.

A modelo deve voltar ao Brasil logo, visto que é uma das convidadas da “Farofa da Gkay”.

Karoline Lima e Éder Militão têm uma filha, Cecília, e estiveram envolvidos em polêmicas por conta da pensão alimentícia da filha. Após uma briga judicial, os dois entraram em um acordo e o jogador brasileiro pagará uma pensão de seis salários mínimos, mais de R$ 7 mil, para a filha.