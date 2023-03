Como fazer quiabo sem ‘baba’? Confira 5 passos para deixar a hortaliça ‘sequinha’

Protagonista no caruru, o quiabo é uma hortaliça rica em fibras, medicinal e versátil, que também pode ser preparado de diversas formas, incluindo grelhado ou combinado com frango, brócolis, batata doce, etc. Uma característica do legume, porém, causa estranheza em quem escolhe a planta como ingrediente: a “baba” liberada ao cortar o quiabo.

Mas existem diversas formas de eliminar a secreção, que, diga-se de passagem, é natural e também altamente nutritiva, e deixar o quiabo “sequinho”.

Confira como fazer quiabo sem “baba” em 5 passos:

1- Lave bem os quiabos com água;

2- Pique o quiabo em pequenas rodelas;

3- Despeje os quiabos em uma frigideira sem óleo ou qualquer tipo de gordura;

4- Ligue o fogo mexendo bem para não deixar o quiabo queimar e escurecer;

5- A “baba” irá grudar no fundo da panela, formando uma crosta escuro. Quando os quiabos estiverem secos, desligue o fogo. Já está pronto para servir!