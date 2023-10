Como fazer farofa? Confira duas opções de receitas do acompanhamento mais querido do Brasil

Presente no almoço ou no jantar, servindo de acompanhamento de refeições completas ou sendo o complemento principal de uma proteína, a farofa é um dos pratos mais consumidos e queridos do Brasil.

Sendo este um prato tipicamente brasileiro, a farofa possui uma variedade de modo de preparo, se encaixando em vários paladares. Confira duas opções de como fazer este acompanhamento indispensável:

Como fazer farofa:

Farofa com bacon

Ingredientes

400g de bacon picado

100g de manteiga

2 cebolas médias picadas

Sal e Pimenta-do-reino a gosto

250g de farinha de mandioca torrada

Salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, frite o bacon até dourar. Reserve; Na mesma panela, adicione a manteiga e doure a cebola, temperando com o sal e a pimenta-do-reino; Assim que a cebola murchar, coloque a farinha e mexa sempre para não queimar; Se necessário, adicione mais temperos, como sal; Finalize com salsinha picada a gosto.

Farofa de cuscuz

Ingredientes

2 dentes de alho picados

Cuscuz cozido

1 cebola pequena picada

Bacon em cubos

Calabresa em cubos

Azeite

Manteiga

Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Amasse o cuscuz para ficar bem soltinho; Doure a cebola e o alho na manteiga e no azeite; Junte a calabresa e o bacon, e deixe fritar; Adicione o cuscuz e mexa bem; Por fim, adicione o cheiro-verde.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com