Como fazer a receita de cebola do Outback? Veja o passo a passo

Já pensou em preparar uma receita do outback em casa com o acompanhamento ou molho que você quiser? A cebola frita conquista todos que vão no restaurante e você também pode adorar ao experimentar! Confira os ingredientes necessários e o vídeo com modo de preparo.

Ingredientes

1 cebola grande.

Água o suficiente.

500 g de farinha de trigo.

4 ovos.

1 xícara de chá de leite.

1 colher de chá de pimenta caiena.

1 pitada de páprica.

500 g de farinha de rosca.

Óleo para fritar.

Modo de preparo

Retire a casca da cebola com cuidado. Usando uma faca afiada, divida a cebola em 4 partes, começando do alto para a raiz, e deixe aproximadamente 1 cm de raiz. Repita esse processo até chegar em 16 partes. Coloque a cebola em um recipiente e cubra com água fervente, reserve até as pétalas começarem a abrir. Em seguida mergulhe em água gelada e reserve até a cebola se abrir em flor e depois a leve para uma peneira até escorrer toda água. Bata os ovos com o leite e acrescente sal, pimenta e páprica. Passe a cebola na farinha de trigo, na batida de ovos, empane na farinha de rosca, e frite em óleo quente. Sirva e bom apetite!

Assista o vídeo com o modo de preparo

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)