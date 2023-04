Bolo de cenoura recheado fit é a receita de hoje (04/04) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de terça-feira (04/04), do programa "Mais Você" é um bolo de cenoura recheado fit, uma opção saudável e deliciosa para comer no café da manhã, no lanche ou pra garantir uma renda extra. A chef Luciana Werneck ensinou a receita durante o programa.

Os ingredientes são versões mais leves do que o tradicional, como a farinha sem glúten. O preparo é de, em média, 1 hora, e serve até 10 fatias. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

VEJA MAIS

Ingredientes para fazer o bolo de cenoura fit

4 ovos

330 gramas de cenoura

200 gramas de óleo de milho

250 gramas de xilitol

280 gramas de farinha sem glúten. Pode ser farinha de aveia, de chia, de linhaça, de amêndoa, de trigo-sarraceno...

20 gramas de fermento em pó

15 gramas de gordura hidrogenada para untar a forma

Ingredientes para fazer o recheio e calda do bolo

160 gramas de chocolate sem glúten, sem lactose e sem açúcar

400 gramas de creme de leite sem lactose

20 gramas de cacau em pó

20 gramas de xilitol

Ingredientes para fazer a decoração do bolo

80 gramas de raspas de chocolate Bolo de cenoura recheado fit leva farinha sem glúten na receita. (Daniela Meira/Globo)

Modo de preparo da receita do bolo de cenoura fit

No liquidificador, bata 4 ovos, 330 gramas de cenoura, 200 gramas de óleo de milho e 250 gramas de xilitol até os ingredientes ficarem homogêneos. Desligue o liquidificador e transfira a mistura para uma tigela. Adicione 280 gramas de farinha sem glúten e 20 gramas de fermento em pó. Delicadamente, misture bem para não ficar nenhuma bolha da farinha. Em uma forma redonda e untada com 15 gramas de gordura hidrogenada e polvilhada com farinha sem glúten, despeje a massa. Leve para assar em forno preaquecido a 180 graus Célsius de 40 a 45 minutos. Retire do forno, desenforme morno com cuidado e deixe esfriar.

Modo de preparo do recheio e calda do bolo

Derreta no micro-ondas 160 gramas de chocolate sem glúten, sem lactose e sem açúcar, mexendo de 30 em 30 segundos. Leve o chocolate derretido para uma panela e acrescrente 400 gramas de creme de leite sem lactose, 20 gramas de xilitol e 20 gramas de cacau em pó. Mexa até dissolver bem. Leve a panela para o fogo alto, mexendo sempre. Quando começar a soltar da panela, diminua o fogo. Espere engrossar e desligue o fogo. Transfira para um recipiente grande e deixe esfriar. Reserve.

Modo de preparo da decoração do bolo

Corte a massa do bolo em 2 camadas. Com uma colher, espalhe bem metade da calda que foi reservado. Cubra a outra metade do bolo com o restante da calda. Com uma faca, vá alisando o bolo para que a cobertura fique bem distribuída. Por cima dele, salpique 80 gramas de raspas de chocolate e sirva.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)