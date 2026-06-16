Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Churros caseiro: aprenda a receita

Os churros podem ser servidos simples ou acompanhados de diferentes recheios e coberturas

Gabrielle Borges
fonte

Churros caseiro (Reprodução/Freepik)

Os churros caseiros são uma ótima opção para quem deseja preparar uma sobremesa simples, econômica e cheia de sabor. Com poucos ingredientes, é possível fazer a tradicional massa crocante por fora e macia por dentro, perfeita para acompanhar um café da tarde ou servir em momentos especiais com a família.

Além de fácil de preparar, a receita pode ser recheada ou servida com diferentes acompanhamentos, como doce de leite, brigadeiro e ganache de chocolate. Confira o passo a passo completo.

Ingredientes para o Churros caseiro

Massa

  • 1 xícara de leite ou água (240 ml);
  • 1 colher de sopa bem cheia de manteiga;
  • 2 colheres de sopa de açúcar;
  • 1 xícara de farinha de trigo sem fermento;
  • 1 ou 2 ovos.

Para finalizar

  • Açúcar;
  • Canela em pó a gosto.

VEJA MAIS

image Pão de Mel caseiro: aprenda a receita
Versátil e com forte apelo afetivo, o pão de mel é uma excelente opção tanto para consumo em casa quanto para quem deseja empreender na confeitaria.


image Quiche de bacon com alho-poró: aprenda a receita
A quiche pode ser servida quente ou fria, sendo uma ótima opção para diferentes momentos do dia


image Bolo mousse de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/06)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo mousse de chocolate ; confira o modo de preparo

Modo de preparo do churros caseiro

  • Em uma panela, coloque o leite ou a água, a manteiga e o açúcar. Leve ao fogo médio até levantar fervura.
  • Depois disso, adicione toda a farinha de trigo de uma só vez e mexa rapidamente até formar uma massa homogênea, desgrudando do fundo da panela.
  • Retire do fogo e espere a massa amornar por alguns minutos. Em seguida, acrescente os ovos, um de cada vez, misturando bem até obter uma textura lisa e cremosa.
  • Coloque a massa em um saco de confeitar com bico estrelado. Modele os churros no tamanho desejado.
  • Aqueça o óleo em fogo médio e frite os churros até ficarem dourados e crocantes. Retire e deixe escorrer em papel-toalha.
  • Finalize passando os churros na mistura de açúcar com canela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita de hoje

receitas

Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Fudge de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Fudge de chocolate ; confira o modo de preparo

09.06.26 11h46

RECEITA

Bolo mousse de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo mousse de chocolate ; confira o modo de preparo

01.06.26 11h52

RECEITA

Biscoito de nata caseiro: aprenda a receita

O resultado são biscoitos delicados, levemente crocantes por fora e macios por dentro

08.06.26 11h03

FRUTAS

Abiu: o que é, benefícios e como comer

Essa típica fruta de quintal é muito apreciada em época de safra e, ao ser consumida, causa uma sensação de boca "colada". Entenda os motivos para isso acontecer

26.06.22 14h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Manjar de coco: aprenda a receita da sobremesa

A receita rende diversas porções e pode ser servida gelada, sendo uma excelente opção para encerrar refeições especiais.

12.06.26 11h54

RECEITA

Canudos doces de gergelim é a receita da Ana Maria Braga de hoje (11/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer canudos doces de gergelim ; confira o modo de preparo

11.06.26 11h44

RECEITA

Risole com recheio de pizza: aprenda a receita

Crocante por fora e com recheio generoso, o risole de pizza é uma receita simples para qualquer ocasião.

11.06.26 11h22

RECEITA

Bombom de Leite Ninho: aprenda a receita

Fácil de preparar, o doce é bastante procurado tanto para consumo em casa quanto para quem trabalha com confeitaria

10.06.26 11h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda