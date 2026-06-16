Churros caseiro: aprenda a receita
Os churros podem ser servidos simples ou acompanhados de diferentes recheios e coberturas
Os churros caseiros são uma ótima opção para quem deseja preparar uma sobremesa simples, econômica e cheia de sabor. Com poucos ingredientes, é possível fazer a tradicional massa crocante por fora e macia por dentro, perfeita para acompanhar um café da tarde ou servir em momentos especiais com a família.
Além de fácil de preparar, a receita pode ser recheada ou servida com diferentes acompanhamentos, como doce de leite, brigadeiro e ganache de chocolate. Confira o passo a passo completo.
Ingredientes para o Churros caseiro
Massa
- 1 xícara de leite ou água (240 ml);
- 1 colher de sopa bem cheia de manteiga;
- 2 colheres de sopa de açúcar;
- 1 xícara de farinha de trigo sem fermento;
- 1 ou 2 ovos.
Para finalizar
- Açúcar;
- Canela em pó a gosto.
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Modo de preparo do churros caseiro
- Em uma panela, coloque o leite ou a água, a manteiga e o açúcar. Leve ao fogo médio até levantar fervura.
- Depois disso, adicione toda a farinha de trigo de uma só vez e mexa rapidamente até formar uma massa homogênea, desgrudando do fundo da panela.
- Retire do fogo e espere a massa amornar por alguns minutos. Em seguida, acrescente os ovos, um de cada vez, misturando bem até obter uma textura lisa e cremosa.
- Coloque a massa em um saco de confeitar com bico estrelado. Modele os churros no tamanho desejado.
- Aqueça o óleo em fogo médio e frite os churros até ficarem dourados e crocantes. Retire e deixe escorrer em papel-toalha.
- Finalize passando os churros na mistura de açúcar com canela.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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