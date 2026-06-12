Manjar de coco: aprenda a receita da sobremesa

Cremoso, delicado e muito presente nas mesas brasileiras em datas especiais, o manjar de coco é uma sobremesa tradicional que atravessa gerações. A combinação da textura suave do creme com a calda de ameixa cria um contraste de sabores que agrada diferentes paladares, tornando a receita uma das favoritas para almoços em família, festas e celebrações.

Com poucos passos, é possível fazer um manjar consistente, com sabor marcante de coco e uma calda caramelizada que deixa a sobremesa ainda mais especial. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Manjar de Coco

Para o Manjar:

01 lata de leite condensado

100 gramas de amido de milho

01 caixinha de creme de leite

200 ml de leite de coco

100 gramas de coco ralado sem açúcar

01 litro de leite

Para a Calda:

01 xícara (chá) de açúcar

01 xícara (chá) de água

200 gramas de ameixa sem caroço

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Modo de preparo do manjar de coco

Em uma panela grande, coloque o leite condensado, o amido de milho dissolvido em parte do leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado e o restante do leite. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados.

Leve ao fogo médio, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. Quando a mistura engrossar e atingir uma consistência cremosa, cozinhe por mais alguns minutos.

Despeje o creme em uma forma levemente umedecida, preferencialmente com furo central. Aguarde esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos quatro horas, ou até ficar firme.

Em outra panela, adicione o açúcar e leve ao fogo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água cuidadosamente e mexa até que o caramelo esteja completamente dissolvido.

Adicione as ameixas sem caroço e cozinhe por cerca de 10 minutos, até que a calda fique levemente encorpada. Reserve e deixe esfriar.

Após o tempo de geladeira, desenforme o manjar em uma travessa. Cubra com a calda de ameixa já fria e distribua as frutas sobre a sobremesa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)