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Manjar de coco: aprenda a receita da sobremesa

A receita rende diversas porções e pode ser servida gelada, sendo uma excelente opção para encerrar refeições especiais.

Gabrielle Borges
fonte

Manjar de coco (Reprodução/Youtube)

Cremoso, delicado e muito presente nas mesas brasileiras em datas especiais, o manjar de coco é uma sobremesa tradicional que atravessa gerações. A combinação da textura suave do creme com a calda de ameixa cria um contraste de sabores que agrada diferentes paladares, tornando a receita uma das favoritas para almoços em família, festas e celebrações.

Com poucos passos, é possível fazer um manjar consistente, com sabor marcante de coco e uma calda caramelizada que deixa a sobremesa ainda mais especial. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Manjar de Coco 

Para o Manjar:

  • 01 lata de leite condensado
  • 100 gramas de amido de milho
  • 01 caixinha de creme de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 100 gramas de coco ralado sem açúcar
  • 01 litro de leite

Para a Calda:

  • 01 xícara (chá) de açúcar
  • 01 xícara (chá) de água
  • 200 gramas de ameixa sem caroço

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Modo de preparo do manjar de coco

  • Em uma panela grande, coloque o leite condensado, o amido de milho dissolvido em parte do leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado e o restante do leite. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados.
  • Leve ao fogo médio, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. Quando a mistura engrossar e atingir uma consistência cremosa, cozinhe por mais alguns minutos.
  • Despeje o creme em uma forma levemente umedecida, preferencialmente com furo central. Aguarde esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos quatro horas, ou até ficar firme.
  • Em outra panela, adicione o açúcar e leve ao fogo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água cuidadosamente e mexa até que o caramelo esteja completamente dissolvido.
  • Adicione as ameixas sem caroço e cozinhe por cerca de 10 minutos, até que a calda fique levemente encorpada. Reserve e deixe esfriar.
  • Após o tempo de geladeira, desenforme o manjar em uma travessa. Cubra com a calda de ameixa já fria e distribua as frutas sobre a sobremesa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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