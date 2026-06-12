Manjar de coco: aprenda a receita da sobremesa
A receita rende diversas porções e pode ser servida gelada, sendo uma excelente opção para encerrar refeições especiais.
Cremoso, delicado e muito presente nas mesas brasileiras em datas especiais, o manjar de coco é uma sobremesa tradicional que atravessa gerações. A combinação da textura suave do creme com a calda de ameixa cria um contraste de sabores que agrada diferentes paladares, tornando a receita uma das favoritas para almoços em família, festas e celebrações.
Com poucos passos, é possível fazer um manjar consistente, com sabor marcante de coco e uma calda caramelizada que deixa a sobremesa ainda mais especial. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Manjar de Coco
Para o Manjar:
- 01 lata de leite condensado
- 100 gramas de amido de milho
- 01 caixinha de creme de leite
- 200 ml de leite de coco
- 100 gramas de coco ralado sem açúcar
- 01 litro de leite
Para a Calda:
- 01 xícara (chá) de açúcar
- 01 xícara (chá) de água
- 200 gramas de ameixa sem caroço
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Modo de preparo do manjar de coco
- Em uma panela grande, coloque o leite condensado, o amido de milho dissolvido em parte do leite, o creme de leite, o leite de coco, o coco ralado e o restante do leite. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados.
- Leve ao fogo médio, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. Quando a mistura engrossar e atingir uma consistência cremosa, cozinhe por mais alguns minutos.
- Despeje o creme em uma forma levemente umedecida, preferencialmente com furo central. Aguarde esfriar em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por pelo menos quatro horas, ou até ficar firme.
- Em outra panela, adicione o açúcar e leve ao fogo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água cuidadosamente e mexa até que o caramelo esteja completamente dissolvido.
- Adicione as ameixas sem caroço e cozinhe por cerca de 10 minutos, até que a calda fique levemente encorpada. Reserve e deixe esfriar.
- Após o tempo de geladeira, desenforme o manjar em uma travessa. Cubra com a calda de ameixa já fria e distribua as frutas sobre a sobremesa.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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