Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Canudos doces de gergelim é a receita da Ana Maria Braga de hoje (11/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer canudos doces de gergelim ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Canudos doces de gergelim (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer canudos doces de gergelim. É uma sobremesa supercrocante, deliciosa e fácil de fazer. Confira o passo a passo.

Ingredientes dos canudos doces de gergelim da Ana Maria Braga

  • Uma colher e meia de sopa de gergelim branco torrado ou 15 gramas
  • Uma colher e meia de sopa de gergelim preto torrado ou 15 gramas
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou 30 gramas
  • Um terço de xícara de açúcar ou 60 gramas
  • 2 colheres de sopa de manteiga derretida ou 30 gramas
  • 2 colheres de sopa de suco de laranja ou 30 mililitros
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de café de canela em pó

VEJA MAIS

image Fudge de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/06)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Fudge de chocolate ; confira o modo de preparo


image Bolo mousse de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/06)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo mousse de chocolate ; confira o modo de preparo


image Cuca de Uva é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/05)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Cuca de Uva ; confira o modo de preparo

Modo de preparo dos canudos doces de gergelim da Ana Maria Braga

  • Em uma tigela, adicione uma colher e meia de sopa de gergelim branco torrado, uma colher e meia de sopa de gergelim preto torrado, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, um terço de xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 colheres de sopa de suco de laranja, 1 colher de chá de mel, 1 colher de café de canela em pó e misture bem até formar uma massa homogênea.
  • Pegue 1 colher de sopa da massa, coloque numa assadeira forrada com papel-manteiga e espalhe a massa até formar um disco fino com cerca de 10 centímetros de circunferência.
  • Repita o mesmo processo com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 170 ºC por 10 minutos ou até dourar.
  • Retire do forno, passe uma faca entre a massa e o papel-manteiga para soltar. Ainda morno, enrole em um canudo de cannoli ou no cabo de uma colher de pau para ficar no formato de canudo.
  • Recheie com chantilly batido e frutas frescas ou recheio de sua preferência. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita mais você hoje

receita mais você

receita ana maria braga
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Bolo mousse de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (01/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer bolo mousse de chocolate ; confira o modo de preparo

01.06.26 11h52

RECEITA

Brigadeirão gourmet com 4 ingredientes é a receita da Ana Maria Braga de hoje (25/05)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer brigadeirão gourmet com 4 ingredientes; confira o modo de preparo

25.05.26 11h41

RECEITA

Cuca de Uva é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/05)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Cuca de Uva ; confira o modo de preparo

26.05.26 11h23

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Bombom de Leite Ninho: aprenda a receita

Fácil de preparar, o doce é bastante procurado tanto para consumo em casa quanto para quem trabalha com confeitaria

10.06.26 11h16

RECEITA

Fudge de chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/06)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Fudge de chocolate ; confira o modo de preparo

09.06.26 11h46

RECEITA

Bolinho recheado com calabresa: aprenda a receita

Com poucos ingredientes e preparo descomplicado, a sugestão é ideal para servir como entrada ou lanche da tarde

09.06.26 10h59

RECEITA

Biscoito de nata caseiro: aprenda a receita

O resultado são biscoitos delicados, levemente crocantes por fora e macios por dentro

08.06.26 11h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda