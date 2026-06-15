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Pão de Mel caseiro: aprenda a receita

Versátil e com forte apelo afetivo, o pão de mel é uma excelente opção tanto para consumo em casa quanto para quem deseja empreender na confeitaria.

Gabrielle Borges
fonte

Pão de mel caseiro (Reprodução/Youtube)

Clássico das confeitarias e presença garantida em festas e vendas artesanais, o Pão de mel ganha versões cada vez mais sofisticadas na cozinha caseira. A boa notícia é que, com ingredientes simples e alguns cuidados no preparo, é possível alcançar um resultado macio, bem perfumado e com aquela cobertura de chocolate brilhante que faz toda a diferença.

A seguir, você confere uma receita completa e detalhada. Confira o passo a passo.

Ingredientes do pão de mel caseiro

Massa

  • 1 ovo
  • 75 g de açúcar mascavo
  • 75 g de mel
  • 120 g de leite integral
  • 25 g de manteiga sem sal
  • 10 g de cacau em pó
  • 120 g de farinha de trigo
  • 10 g de fermento químico em pó
  • 2 g de bicarbonato de sódio
  • 2,5 g de mix de especiarias (ou combinação de canela e cravo)
  • Canela extra a gosto (opcional)

Cobertura

  • 500 g de chocolate meio amargo ou ao leite (ou cobertura fracionada, conforme preferência)

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Modo de preparo do pão de mel caseiro

  • O primeiro passo é aquecer o forno a 180 °C e preparar as forminhas, untando bem para garantir que os bolinhos desenformem com facilidade.
  • Em uma tigela, bata rapidamente o ovo com o açúcar mascavo e o mel até formar um creme uniforme. Em seguida, adicione o leite e a manteiga já derretida, ainda morna, misturando bem para incorporar.
  • Depois, peneire a farinha de trigo, o cacau em pó e as especiarias. Misture com delicadeza até obter uma massa homogênea. Por fim, adicione o fermento e o bicarbonato, mexendo apenas o suficiente para incorporar os ingredientes.
  • Distribua a massa nas forminhas, preenchendo até a metade para evitar que transborde durante o crescimento.
  • Leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos. O ponto certo é quando o palito sai limpo ao ser inserido no centro da massa.
  • Após assar, aguarde alguns minutos até amornar antes de desenformar. O ideal é deixar os pães de mel esfriarem completamente antes da próxima etapa.
  • Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, sempre em intervalos de 30 segundos para evitar que queime, mexendo entre cada etapa.
  • Se optar por chocolate nobre, é importante realizar a temperagem conforme as instruções da embalagem, garantindo brilho e textura mais firme.
  • Com auxílio de um garfo, mergulhe cada pão de mel no chocolate derretido, cobrindo completamente.
  • Em seguida, coloque sobre papel manteiga para secar. O processo pode ser feito em temperatura ambiente ou acelerado com alguns minutos na geladeira.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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