Pão de Mel caseiro: aprenda a receita

Clássico das confeitarias e presença garantida em festas e vendas artesanais, o Pão de mel ganha versões cada vez mais sofisticadas na cozinha caseira. A boa notícia é que, com ingredientes simples e alguns cuidados no preparo, é possível alcançar um resultado macio, bem perfumado e com aquela cobertura de chocolate brilhante que faz toda a diferença.

A seguir, você confere uma receita completa e detalhada. Confira o passo a passo.

Ingredientes do pão de mel caseiro

Massa

1 ovo

75 g de açúcar mascavo

75 g de mel

120 g de leite integral

25 g de manteiga sem sal

10 g de cacau em pó

120 g de farinha de trigo

10 g de fermento químico em pó

2 g de bicarbonato de sódio

2,5 g de mix de especiarias (ou combinação de canela e cravo)

Canela extra a gosto (opcional)

Cobertura

500 g de chocolate meio amargo ou ao leite (ou cobertura fracionada, conforme preferência)

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Modo de preparo do pão de mel caseiro

O primeiro passo é aquecer o forno a 180 °C e preparar as forminhas, untando bem para garantir que os bolinhos desenformem com facilidade.

Em uma tigela, bata rapidamente o ovo com o açúcar mascavo e o mel até formar um creme uniforme. Em seguida, adicione o leite e a manteiga já derretida, ainda morna, misturando bem para incorporar.

Depois, peneire a farinha de trigo, o cacau em pó e as especiarias. Misture com delicadeza até obter uma massa homogênea. Por fim, adicione o fermento e o bicarbonato, mexendo apenas o suficiente para incorporar os ingredientes.

Distribua a massa nas forminhas, preenchendo até a metade para evitar que transborde durante o crescimento.

Leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos. O ponto certo é quando o palito sai limpo ao ser inserido no centro da massa.

Após assar, aguarde alguns minutos até amornar antes de desenformar. O ideal é deixar os pães de mel esfriarem completamente antes da próxima etapa.

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, sempre em intervalos de 30 segundos para evitar que queime, mexendo entre cada etapa.

Se optar por chocolate nobre, é importante realizar a temperagem conforme as instruções da embalagem, garantindo brilho e textura mais firme.

Com auxílio de um garfo, mergulhe cada pão de mel no chocolate derretido, cobrindo completamente.

Em seguida, coloque sobre papel manteiga para secar. O processo pode ser feito em temperatura ambiente ou acelerado com alguns minutos na geladeira.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)