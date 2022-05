Chá de erva-cidreira: entenda o que é, seus benefícios para a saúde e como preparar

O chá de erva-cidreira é feito com a planta Melissa officialis, geneticamente próxima do boldo e da hortelã. Entre as suas propriedades medicinais catalogadas, destacam-se as diuréticas, anti-inflamatórias e antimicróbicas. Veja os benefícios e como fazer chá de erva-cidreira:

VEJA MAIS

Benefícios para a saúde

O primeiro benefício da erva-cidreira são seus antioxidantes, que previnem o envelhecimento, doenças cardíacas, doenças degenerativas e até mesmo câncer.

Um estudo estado-unidense mostrou que a erva pode vir a combater as bactérias bucais que causam cáries e outros problemas dentários.

Outro estudo provou que o consumo da erva-cidreira pode aliviar sintomas de problemas digestivos e gastrointestinais, como úlceras e gastrite.

A planta também é rica em citral e geranial, duas substâncias orgânicas com propriedades anti-inflamatórias.

Por fim, a bebida é um diurético natural e, se consumida de forma moderada, pode auxiliar na redução de peso.

Como fazer chá de erva-cidreira