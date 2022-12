Chá branco: como preparar, é bom pra que e quem não pode tomar

O chá branco é um tipo de bebida preparada com a planta Camellia sinensis, a mesma utilizada para produzir o chá verde, o chá oolong e o chá preto. Em sua composição, a bebida contém antioxidantes e outras substâncias que previnem inúmeras doenças, especialmente as relacionadas aos sistemas cardiocirculatório, neurológico e hepático. Confira quais os benefícios do chá branco, quem não pode tomar e como preparar:

Benefícios para a saúde

A Camellia sinensis é extremamente rica em antioxidantes polifenóis, responsáveis por eliminar radicais livres do corpo e combater a oxidação do corpo. Além de retardar o envelhecimento da pele, estes benefícios previnem doenças como câncer, diabetes, hipertensão, AVCs, alzheimer, parkinson, doenças hepáticas, etc.

O chá branco também é uma ótima fonte de cafeína e epigalocatequina galato, duas substâncias que dão energia, estimulam o metabolismo e promovem a queima de gordura corporal.

Quem não pode beber, cuidados e precauções

O chá branco contém cafeína e, por isso, pode gerar insônia quando consumido em excesso e próximo do horário de dormir. Além disso, a cafeína, quando em excesso, pode vir a piorar quadros de ansiedade.

Como fazer chá branco