Cestinha de churros com sorvete é a receita de hoje (06/04) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, quinta-feira (07/04), do programa 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga, ensina a fazer uma cestinha crocante de churros com doce de leite e paçoca, que pode ser servido com sorvete. Confira os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

1 xícara (chá) + 1 colher (sopa) de farinha de trigo (125 g) 2 colheres (sopa) de amido de milho 50 g de manteiga 1 e ¼ de xícara (chá) de água (300 ml) 8 paçocas esfareladas (200 g) 3 ovos Óleo para fritar Açúcar com canela para envolver Sorvete para servir

Calda de doce de leite

400 g de doce de leite pastoso (ou 1 lata de leite condensado cozido na pressão) 8 colheres (sopa) de leite morno

Modo de preparo

Misture a farinha com o amido e reserve. Leve a manteiga com a água e as paçocas esfareladas ao fogo médio até ferver e espessar. Adicione a mistura de farinha e amido e mexa sem parar até se soltar do fundo da panela. Transfira para uma tigela e acrescente os ovos um a um, misturando bem a cada adição. Coloque em saco de confeitar com bico pitanga fino e reserve. Unte com manteiga o lado de fora de 14 forminhas arredondadas de quindim (7 cm de diâmetro x 3 cm de altura) e vire-as com a boca para baixo nas costas de uma assadeira. Coloque a ponta do saco de confeitar na borda (boca) da forminha e vá apertando o saco e subindo em camadas contínuas até cobrir toda a superfície. Leve as cestinhas ao freezer por cerca de 2 horas ou até congelarem completamente. Desenforme com cuidado e frite em óleo quente abundante até dourarem. Deixe escorrer sobre papel absorvente com a boca virada para baixo e envolva as cestinhas em açúcar com canela. Sirva com 1 bola de sorvete e a calda de doce de leite.

Calda de doce de leite

Misture os ingredientes até obter uma calda lisa. Utilize.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)