Fabio Caniatto é o 'novo Louro José' do 'Mais Você', diz site; conheça o ator

Após a morte de Tom Veiga, que em novembro de 2020, Louro José ganhará vida novamente interpretado pelo ator, diretor e pesquisador de máscaras e manipulação de bonecos Fabio Caniatto, segundo o portal Extra. O novo mascote do 'Mais Você' apareceu no programa na última terça-feira, 5, apresentado-se como o filho do Louro José "original".

A identidade do ator e o nome do novo personagem ainda não foram revelados no programa.

Nascido em São Paulo, Fabio Caniatto atua há anos na manipulação de fantoches e já trabalhou em séries infantis da TV Cultura, como "Que monstro te mordeu" e "‘Tá certo?". O ator também foi orientador artístico e designer de iluminação do programa "Fábricas de Cultura", da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e é diretor artístico de duas companhias de teatro infantil.

