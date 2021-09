Ana Maria prepara filho de Louro José para substituir Tom Veiga

Ana Maria Braga voltou a cogitar ter um novo companheiro de bancada no Mais Você. Sem um mascote desde a morte do ator Tom Veiga, a apresentadora deu sinal verde para a criação de um novo papagaio, que será tratado como filho de Louro José.

De acordo com informações da colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S.Paulo, testes de modelagem do boneco, voz e manipulação já estão em andamento. Além disso, a veterana já estaria realizando os primeiros ensaios de interação com o personagem.

Ana Maria Braga e a equipe do programa trabalham com a possibilidade do mascote estrear no Mais Você ainda neste ano. As avaliações são de que o programa matinal perdeu dinâmica sem a presença do papagaio tagarela.