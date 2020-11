Ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, do 'Mais Você', morre no Rio

O ator Tom Veiga, conhecido por ser intérprete do Louro José no programa "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo (1º).

Veiga trabalhou no "Mais Você" por 20 anos. A informação de sua morte foi anunciada pela TV Globo. Ainda não há confirmação da causa da morte.

O personagem do papagaio brincalhão foi criado por Ana Maria Braga em 1996, conforme informa o site "Memória Globo". Várias pessoas foram testadas para fazê-lo, mas quem ficou com o papel desde o início foi Tom Veiga.

Antes de fazer o amado Louro José, Veiga trabalhava como assistente de estúdio no programa "Note e Anote", na Record.

Recentemente, foi divulgado que o casamento de Tom Veiga e Cybelle Hermínio Costa chegou ao fim após oito meses. Os dois se casaram em janeiro deste ano no Rio de Janeiro.

Antes de Cybelle, Tom foi casado com Alessandra Veiga por 14 anos e se separou dela há cerca de dois - eles têm uma filha juntos.