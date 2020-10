Tom Veiga, o Louro José, se separa após oito meses de casado

O casamento de Tom Veiga, intérprete do Louro José do programa "Mais Você" e Cybelle Hermínio Costa chegou ao fim após oito meses.

A informação foi confirmada por Cybelle ao UOL neste domingo (12).

"Estamos separados há um mês. Infelizmente não deu certo", disse ela, que preferiu não detalhar o motivo do fim do casamento. Os dois se casaram em janeiro deste ano no no Rio de Janeiro.

Eles se conheceram em um restaurante da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Cybelle contou à revista "Caras" que Tom estava em uma mesa com amigos e ela em outra com uma amiga.

"As pessoas começaram a interagir e, de repente, Tom veio até a mesa. Um tempo depois, todos foram embora e nós continuamos lá batendo papo e rindo por horas até sermos expulsos com muita elegância do local". Antes de Cybelle, Tom foi casado com Alessandra Veiga por 14 anos e se separou dela há cerca de dois - eles têm uma filha juntos.