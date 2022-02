Ana Maria Braga faz homenagem no aniversário de Tom Veiga: 'Hoje tem festa no céu'

A apresentadora Ana Maria Braga homenageou o amigo e colega de trabalho Tom Veiga em uma postagem no Instagram no último domingo, 6. O intérprete do Louro José faria 49 anos no dia 6 de fevereiro. "Hoje tem festa no céu! Seria o aniversário do Tom. Eu consigo ouvir sua risada, que ela esteja aquecendo corações onde você estiver”, escreveu Ana na legenda de uma foto do ator.

O artista morreu no dia 1 de novembro de 2020, após ter sido vítima de um AVC hemorrágico causado por um aneurisma. Tom estava sozinho em casa e foi encontrado já sem vida. Ele dividiu o estúdio com Ana Maria durante 24 anos interpretando o personagem Louro José no programa matinal da apresentadora.