Após um ano sem Louro José, 'Mais Você' faz homenagem para Tom Veiga

Após um ano de saudades, o intérprete do Louro José, Tom Veiga, morreu aos 47 anos, em casa, no Rio de Janeiro, deixando muitos fãs desolados. Foram mais de 23 anos trabalhando ao lado de Ana Maria Braga e divertindo o público com suas brincadeiras. Nesta segunda-feira (01), o programa "Mais Você" fez uma homenagem para o artista e relembrou momentos marcantes do papagaio Louro José e Tom, mostrando depoimentos especiais de artistas.

Vale ressaltar que Ana Maria não está presente na homenagem, pois ainda se recupera em casa de um tombo que levou na cozinha no domingo, dia 24/10. Fabricio Battaglini e Talitha Morete estão substituindo Ana no comando da atração.

No ano passado, o chargista de O Liberal, J. Bosco, também homenageou o artista com uma charge especial; reveja:

Homenagem a Tom Veiga (J.Bosco)

