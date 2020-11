Ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José, cria Instagram para publicar fotos inéditas

Quase um mês após a morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José, no programa "Mais Você", na Globo, a ex-mulher do ator, Alessandra Veiga, criou um perfil no Instagram para publicar memórias da vida de Tom com imagens inéditas e exclusivas.

Nos registros, ele surge sorridente em várias imagens. Tom posa ao lado de pessoas próximas, tanto da vida pessoal quanto no âmbito profissional.

"Perfil criado pela família de Tom Veiga para homenagear o grande homem, pai, irmão, tio, amigo e profissional. Você foi e sempre será... o cara! ", diz a descrição do perfil, que é como um álbum de memórias, e recebe o nome de "tomveigamemory".

Entre as diversas fotos, há, por exemplo, ele junto dos filhos e da ex-mulher, com quem foi casado por cerca de 14 anos. Os dois tiveram dois filhos: Adrian e Alissa. Tom tinha outros dois filhos de relacionamentos anteriores.

Não poderia faltar registros com Ana Maria Braga, com quem Tom trabalhou por muitos anos. Em uma das fotos, ele surge dando um beijinho na amiga e colega de Rede Globo.