Ana Maria Braga sofre queda e é levada para Hospital

A apresentadora e jornalista Ana Maria Braga sofreu uma queda neste domingo (24) e foi levada para um hospital em São Paulo. A informação é do colunista Leo Dias e começou a circular na noite de hoje.

De acordo com informações do colunista de fofoca, ela teria chegado a unidade de saúde junto com o médico Antonio Carlos Buzaid (seu oncologista), sua filha Mariana e o genro.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Ana Maria informou que a real situação só seria divulgada durante o programa da próxima segunda-feira (25/10).

