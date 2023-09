Como fazer carne de sol em casa com apenas três ingredientes

A carne de sol, apesar do nome, não precisa ser exposta ao sol. Curiosamente, a “cura” da carne se iniciou no nordeste há 400 anos, onde era preciso salgar a carne e secá-la no sol, por não haver outros métodos de conservação da proteína. Hoje, mesmo que em alguns locais ainda seja utilizada a técnica antiga, principalmente nas regiões mais quentes, é possível preparar a carne de sol em casa, com a ajuda da geladeira. Confira como fazer:

Como fazer carne de sol em casa

Ingredientes

1 kg de miolo de alcatra;

3 colheres de flor de sal ou sal grosso;

1 colher de chá de açúcar mascavo.

Modo de preparo

Numa tigela, misture o sal com o açúcar;

Corte a carne em pedaços grandes e seque bem com um pano de prato;

Coloque os pedaços numa tigela e polvilhe com a mistura de açúcar e sal, espalhando com as mãos para cobrir toda a superfície;

Tampe a tigela e mantenha na geladeira por dois dias.

Processo

Após o primeiro dia, é importante tirar a água que soltar da carne, fechando novamente o recipiente e voltando para a geladeira; Após o segundo dia, deixe escorrer o que ainda tiver de líquido, transfira a carne para uma assadeira e deixe na geladeira por mais um dia; Passado o tempo, retire a carne da geladeira. É normal que haja alteração na coloração, de vermelho vivo para marrom. E está pronta para o preparo de acordo com o gosto de cada um.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com