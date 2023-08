Carne de sol caseira de acém é a receita da Ana Maria Braga hoje no Mais Você da Globo

A receita de terça-feira (22/08), do programa "Mais Você" é uma carne de sol caseira de acém da Ana Maria Braga. Fácil de fazer e com ingredientes simples, essa receita é feita com miolo de acém, conhecida também como agulha, que é temperada com sal, açúcar mascavo e orégano

Após a carne marinar por 24 horas, a receita fica pronta em 30 minutos e rende até quatro porções. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer a carne de sol caseira de acém da Ana Maria Braga

2 colheres de sopa ou 30 gramas de sal

2 colheres de sopa ou 20 gramas de açúcar mascavo

1 colher de sopa ou 5 gramas de orégano seco

1 quilo de miolo de acém limpo e cortado em bifes de mais ou menos 1 e meio centímetro de espessura

1 fio de manteiga de garrafa para fritar

Modo de preparo da carne de sol caseira de acém da Ana Maria Braga

Em uma tigela misture 2 colheres de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de orégano seco e picado, e tempere 1 quilo de miolo de acém limpo cortado em bifes. Depois, transfira os bifes temperados para uma grade com uma forma em baixo, cubra com plástico filme e deixe fora da geladeira por mais ou menos 24 horas. Depois de 24 horas, frite os bifes em uma frigideira preaquecida com manteiga de garrafa por mais ou menos 2 minutos de cada lado e sirva com vinagrete.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)